Uefa: final eight di Champions a Lisbona, Europa League in Germania

Il vincitore della Champions League 2019-2020 sarà designato in una final eight che si disputerà a Lisbona. La finale si terrà domenica 23 agosto. E' la decisione ratificata dal comitato esecutivo della Uefa. Per quanto riguarda l'Europa League la final eight si disputerà in Germania a partire dal 15 agosto. Per la Supercoppa Europea la sede sarà quella di Budapest il 24 settembre. Nel pomeriggio è prevista una conferenza stampa dove la Uefa spiegherà lo svolgimento delle due principali manifestazioni e il dettaglio delle date. Quarti, semifinali e finali si giocheranno in gara unica. Le sfide di ritorno degli ottavi di Champions ancora da disputare, fra le quali Juventus-Lione e Barcellona-Napoli potrebbero avere luogo l'8 agosto mentre il 5-6 toccherebbe all'Europa League, dove sono ancora in corsa Inter a Roma rispettivamente contro Getafe e Siviglia. Anche in questo caso la qualificazione si giocherà in gara unica.

