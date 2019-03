Ronaldo, Uefa apre un'inchiesta sulla sua esultanza con l'Atletico

La Uefa ha aperto un'inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per "condotta impropria" per l'esultanza con cui l'attaccante della Juventus ha festeggiato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League in occasione della gara vinta 3-0 dai bianconeri contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi all'Allianz Stadium. Il caso verrà discusso il 21 marzo.

