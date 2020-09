Focolaio Genoa: tutti negativi i tamponi dei giocatori del Napoli

Azzurri in ansia dopo la notizia della positività di 14 tesserati dei liguri, avversari della squadra di Gattuso domenica scorsa

Sospiro di sollievo per il Napoli in ansia dopo che era uscita la notizia del focolaio del Genoa, ultimo avversario degli azzurri in campionato. "Sono tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra. I prossimi tamponi saranno effettuati giovedì pomeriggio al Training Center". Lo riferisce il club partenopeo sui suoi profili social. Il giorno dopo la sfida tra Napoli e Genoa di domanica scorsa, la società rossoblù aveva comunicato la positività di 14 tesserati fra cui 10 calciatori. Positività confermata ancora mercoledì. Il Napoli sarà impegnato domenica sera nel big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus.

