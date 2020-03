Totti: Ritorno alla Roma? Mai dire mai

"Se dovesse arrivare una telefonata da parte di Friedkin, ci parlerò, valuterò. Mai dire mai". L'eterno capitano della Roma, Francesco Totti, in occasione della presentazione di un nuovo format tv di Amazon Prime Video, Celebrity Hunted (sulla piattaforma dal 13 marzo) ha aperto alla possibilità di tornare ad avere un ruolo all'interno del club. "Non ho mai sentito la necessita di fuggire da Roma ma c'è stato un momento in cui ho avuto la possibilità di andare via, non sarei mai scappato per rispetto dei tifosi, della maglia", ha raccontato Totti al 'Messaggero', sollecitato sul suo passato. "Non avrei mai potuto trovato una società come la Roma. L'ipotesi concreta, comunque, c'è stata, ma l'amore è andato oltre", ha aggiunto.

