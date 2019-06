Totti rifiuta il ruolo di Dt. Lunedì spiega l'addio alla Roma

di Antonio Martelli

Questa volta sembra essere finita davvero. Dopo il sofferto addio da calciatore, Francesco Totti sarebbe pronto a salutare la Roma in modo definitivo dopo 30 anni di vita vissuta insieme. Nonostante le parole di stima nei suoi confronti del presidente Jim Pallotta, che lo ha invitato a prendersi tutto il tempo necessario ma pronto ad affidargli la direzione tecnica della squadra, l'ex capitano giallorosso sembra aver maturato la decisione di lasciare il club. Lunedì è prevista una conferenza stampa, che potrebbe tenersi al CONI, in cui Totti spiegherà le sue ragioni. Alla base del possibile addio un mancato coinvolgimento negli ultimi sviluppi sul futuro del club, coma la nomina di Paulo Fonseca ad allenatore decisa da Pallotta dopo un vertice a Londra con Franco Baldini a cui l'ex capitano non ha preso parte. Mentre sembra abbastanza certa la chiusura del rapporto con la società giallorossa, non si sa quali potrebbero essere le scelte future di Totti. Non si esclude un periodo di attesa per poi provare il grande ritorno, magari in coppia con De Rossi.

Restando a Roma, nella prossima stagione un altro pezzo pregiato della squadra potrebbe non calcare più il prato dell'Olimpico: è Kostas Manolas. Il forte difensore greco, vincolato da una clausola da 36 milioni di euro, è da tempo un obiettivo della Juventus (possibile scambio con Higuain) e nelle ultime settimane anche del Milan. A sorpresa, però, ora è spuntato l'interesse del Napoli che deve trovare un sostituto all'altezza di Raul Albiol destinato a tornare in patria al Villareal. Secondo i rumors di mercato, il ds azzurro Giuntoli avrebbe trovato un accordo con l'agente del giocatore per un quadriennale da 3,5 milioni a stagione. Ora c'è da convincere la Roma ad abbassare le pretese, proposto Diawara come possibile contropartita.

A proposito di Juve, all'inizio della prossima settimana è attesa la fumata bianca per l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Ormai in Inghilterra danno per certo l'addio del tecnico toscano al Chelsea, tanto che il SUN rivela come i Blues stiano già lavorando per l'ingaggio di Frank Lampard. Il grande ex è reduce quest'anno dalla sua prima esperienza come allenatore al Derby County e potrebbe tornare a Stamford Bridge con un'altra leggenda del club: Didier Drogba. Juve che resta sempre vigile su Paul Pogba. Il centrocampista francese avrebbe già fatto capire alla dirigenza del Manchester di voler andare via per poter giocare la Champions League. Su di lui è fortissimo il pressing del Real Madrid e di Zinedine Zidane in particolare, ma per il momento i Red Devils non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare.

In casa Milan è ufficiale la rescissione di Marco Giampaolo con la Sampdoria. Il tecnico abruzzese all'inizio della prossima settimana diventerà l'erede di Rino Gattuso sulla panchina rossonera, mentre al suo posto . Milan che lavora sempre per rinforzare la difesa, con Dejan Lovren come obiettivo principale. Il 29enne difensore centrale croato vorrebbe lasciare Liverpool dove nel finale di stagione è finito spesso in panchina, con Klopp che gli ha preferito Gomez e Matip. Per questo motivo - riferisce il Daily Star - il Milan si sarebbe fatto avanti con l'agente del giocatore, che avrebbe già parlato con i rossoneri ieri mattina a Milano. Per il cartellino di Lovren il Liverpool chiede non meno di 28 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata