Tottenham, Kane fuori fino ad aprile: dovrà essere operato al ginocchio

Tegola per Josè Mourinho che perde il suo centravanti, costretto ai box per tre mesi per la rottura del tendine del ginocchio sinistro

Brutte notizie per il Tottenham. Harry Kane dovrà subire un intervento chirurgico per la rottura del tendine del ginocchio sinistro. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale. L'attaccante ha subito l'infortunio durante l'incontro di Premier League contro il Southampton la scorsa settimana e i medici hanno consigliato l'intervento chirurgico dopo gli ultimi accertamenti clinici. Tuttavia la decisione di sottoporsi ad una operazione, fa sapere il club, non dovrebbe tenere Kane lontano dai campi di gioco per lungo tempo. L'attaccante dovrebbe tornare ad allenarsi ad aprile.

