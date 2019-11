Tottenham, esonerato Pochettino: arriva Mourinho

Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Tottenham. Al suo posto arriva Josè Mourinho. In una nota il club inglese ha annunciato l'esonero dell'argentino ad appena cinque mesi dalla finale di Champions League persa con il Liverpool. I londinesi sono attualmente 14esimi nella classifica di Premier League. Pochettino, 47 anni, è arrivato al Tottenham dal Southampton nel 2014. "Siamo stati estremamente riluttanti a fare questo cambiamento e non è una decisione che il consiglio ha preso alla leggera, né frettolosamente", ha dichiarato il presidente degli Spurs Daniel Levy. Il Tottenham quindi ha nominato Jose Mourinho come nuovo allenatore L'ex allenatore dell'Inter, del Chelsea e del Manchester United ha firmato un contratto che durerà fino alla fine della stagione 2022/23. "Con Jose abbiamo uno degli allenatori di maggior successo del calcio. Crediamo che porterà energia e convinzione nello spogliatoio", ha detto Levy.

