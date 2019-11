Toro-Juve, Sarri: "Derby partita speciale, d'obbligo visitare Superga"

"Un derby non è mai una partita come le altre. Ha un significato speciale per entrambe le squadre". Così Maurizio Sarri alla vigilia della partita di campionato contro il Torino, la sua prima stracittadina. "In passato sono andato a visitare Superga. Mi sembrava d'obbligo per commemorare un mito dello sport italiano", ricorda il tecnico.

"Mi aspetto un Torino dalle grandissime motivazioni, un Toro da battaglia. Bisogna portare grandissimo rispetto a Mazzarri per le grandi esperienze che ha fatto. Ho grande considerazione di lui, sta facendo un bel ciclo con il Torino", ha dichiarato ancora Sarri. "Vivrò questa vigilia di derby con serenità, consapevole che si tratta di una partita speciale. Domani - ha proseguito il tecnico dei campioni d'Italia - per noi sarebbe importante mantenere la partita sui binari adatti alle nostre caratteristiche". Sul recupero di Miralem Pjanic l'allenatore bianconero non si sbilancia: "Non so ancora se ci sarà domani". E sul modulo con cui scenderà in campo la Juve, spiega: "Quando ci sono in campo Cristiano Ronaldo e Dybala la soluzione ideale è giocare con il trequartista".

