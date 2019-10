Torna la pazza Inter, vittoria 4-3 con brivido con il Sassuolo

I nerazzurri portano a casa i 3 punti al Mapei Stadium in una gara dalle tanti emozioni. La squadra di Conte si porta sul 4-1 ma nel finale rischia la rimonta da parte degli emiliani. Doppietta per Lukaku

L'Inter riparte. La squadra di Antonio Conte espugna il campo del Sassuolo aggiudicandosi per 4-3 l'anticipo delle 12.30 dell'ottava giornata di Serie A e risponde così alla vittoria di ieri della Juventus. Successo non senza difficoltà per i nerazzurri, che nella ripresa, avanti per 4-1, si complicano la vita subendo due reti dai padroni di casa. Nerazzurri avanti con Lautaro Martinez dopo due minuti, pareggio provvisorio dei padroni di casa con Berardi (16'). Nuovo vantaggio dell'Inter al 38' con il gol di Lukaku, ancora a segno su rigore al 45'. Nella ripresa la squadra di Conte cala il poker con un altro penalty, stavolta realizzato da Lautaro Martinez (71'). Gara che sembra ormai sembra chiusa, invece la formazione di Roberto De Zerbi riesce a riaprirla con le reti di Djuricic (74') e di Boga (82'). Ma la rimonta non si completa e i nerazzurri tirano un sospiro di sollievo, portandosi a -1 dalla capolista.

