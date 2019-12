Torino, all'asta l'ultima maglia del Brasile di Pelè per 30mila euro

La maglia indossata dalla leggenda del calcio Pelè durante la sua ultima partita con il Brasile è stata venduta all'asta a Torino per 30.000 euro. Il tre volte vincitore della Coppa del Mondo la utilizzò in un'amichevole contro la Jugoslavia allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro nel luglio 1971.

Il cimelio appartenuto a Pelè, 79 anni, considerato tra i più grandi calciatori di tutti i tempi, con 77 gol in 92 presenze con la Seleçao, ha rappresentato stato il momento clou dell'asta di memorabilia sportivi andata in scena nella casa d'aste di Bolaffi a Torino.

Altri oggetti preziosi sono stati battuti, come la maglia gialla di Fausto Coppi per la vittoria nel Tour de France del 1952, liquidata per 25.000 euro. Una rara maglia blu della Juventus vestita dal difensore Luciano Spinosi nella finale della Coppa UEFA del 1971 è stata venduta per 9.400 euro. Un'altra maglia del Napoli indossata dalla leggenda argentina Diego Maradona nella stagione 1989-90 è stata venduta per 7.500 euro. Infine, una mazza usata dal grande campione di basket americano Michael Jordan durante la sua breve carriera nel baseball è stata concessa a 425 euro.

