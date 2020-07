Terzo ko di fila per la Lazio: il Sassuolo vince 2-1 all'Olimpico

Terzo ko di fila per la Lazio in campionato e praticamente azzerate le possibilità di acciuffare la Juventus in testa alla classifica. E' finito 1-2 il match fra Lazio e Sassuolo valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa in vantaggio con Luis Alberto al 33'pt, pareggio ospite con Raspadori al 7'st e rete decisiva di Caputo al 46'st.

