Tegola Milan: Biglia operato in Finlandia, starà fuori 4 mesi

Guaio pesante in casa Milan: i rossoneri perdono per 4 mesi Lucas Biglia, perno del centrocampo. L'ex giocatore della Lazio, infortunatosi mercoledì 31 durante l'allenamento, è stato costretto a operarsi per "una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro che ha richiesto un intervento chirurgico", fa sapere in una nota la società di Via Aldo Rossi. L'operazione, eseguita giovedì in Finlandia dal Professor Sakari Orava alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Stefano Mazzoni, "è perfettamente riuscita".

