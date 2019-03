Sviene Ospina, momenti di terrore al San Paolo. Poi il portiere si riprende

Malore per il portiere del Napoli che aveva preso un calcio in testa a inizio gara. Subito soccorso, si è ripreso ma è stato portato all'ospedale per accertamenti

Momenti di paura a Napoli, verso la fine del primo tempo di Napoli-Udinese. Sul punteggio di 2-2, al 41' il portiere del Napoli, il nazionale colombiano David Ospina, è improvvisamente svenuto. Immediatamente, l'arbitro Valeri ha immediatamente sospeso il gioco per permettere ai soccorritori di entrare in campo. Sembra che il portiere sia svenuto. Si è pensato a una conseguenza della scarpata in faccia che Ospina aveva preso da Pusseto a inizio gara. Ma potrebbe essersi trattato anche di un calo di pressione. Un infermiere ha fatto un gesto tranquillizzante e il pubblico dopo due minuti di silenzio terrorizzato, ha applaudito. Ospina, a quanto pare, si è ripreso, ma è stato portato all'ospedale per accertamenti.

David Ospina lascia il campo in barella

