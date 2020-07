Suso riscattato ufficialmente dal Siviglia, i tifosi del Milan festeggiano sui social

Adesso è ufficiale: il Siviglia ha riscattato Suso dal Milan. L'obbligo di acquisto per gli andalusi è scattato in seguito alla qualificazione in Champions League. Nelle casse del club rossonero entreranno 24 milioni di euro: una plusvalenza enorme per la società di via Aldo Rossi che aveva pagato il 26enne esterno spagnolo solo 500 mila euro quando lo aveva prelevato dal Liverpool nel 2015. Suso era in prestito al Siviglia dallo scorso gennaio.

E la notizia ha scatenato la gioia di molti tifosi rossoneri che hanno riempito di commenti il tweet dell'annuncio postato sui social del club spagnolo. Ed è partito un divertente scambio di sfottò tra le due tifoserie. Ai milanisti che ringraziavano il Siviglia per aver acquistato Suso replicavano gli andalusi facendo ironicamente i complimenti ai rossoneri per l'ingaggio dell'ex biancorosso Kjaer.

