Superga 70 anni dopo. Il ricordo degli "Invincibili" del Grande Torino

Per tutti erano gli 'Invincibili'. Sono passati 70 anni dal disastro di Superga che il 4 maggio del 1949 ha cancellato per sempre i campioni del Grande Torino. Come ogni anno, sabato migliaia di tifosi granata saliranno verso la basilica barocca che sovrasta Torino per rendere omaggio a Valentino Mazzola e i suoi compagni.

Era una notte di nebbia quel 4 maggio di 70 anni fa, quando l'aereo Fiat G.212, che riportava a casa i cinque volte campioni d'Italia da una trasferta in Portogallo per una amichevole con il Benfica, andrò a schiantarsi contro un muro della basilica. Nell'incidente persero la vita tutti i 31 occupanti del velivolo, fra cui i giocatori, i membri dello staff e dell'equipaggio e i giornalisti al seguito.

Una tragedia che ha sconvolto l'Italia del dopo guerra e che ancora oggi segna uno spartiacque nella storia del calcio italiano. "Il Grande Torino è stata una squadra assolutamente inarrivabile, fatta da giocatori invincibili, che ha vinto cinque scudetti di fila e che avrebbe probabilmente continuato a vincere", ha detto l'attuale presidente Urbano Cairo ricordando gli Invincibili a Mediaset. Sabato pomeriggio alle 17, l'attuale capitano del Toro Andrea Belotti, impegnato stasera nel Derby con la Juve, come da tradizione urlerà a squarciagola i nomi dei 18 'invincibili' fra gli applausi e le lacrime dei tifosi. "Descrivere quello che si prova a Superga è molto difficile, perché si crea una magia particolare", racconta Belotti a Mediaset. "Leggere i nomi delle vittime, di fronte a tutte quelle persone, è una grande emozione", aggiunge. "La prima volta - conclude Belotti - è stato nel 2017, lo ricordo come se fosse ieri e i nomi non li ho letti: li ho proprio urlati. Volevo che mi sentissero fin lassù, nel cielo".

Tra la folla, ci sarà anche un inglese, Bill Lievesley. Suo padre, Leslie Lievesley, era uno degli assistenti dell'allenatore Ernest Erbstein e morì anche lui a Superga. "Al di fuori dell' Italia, non tutti conoscono il disastro di Superga. Ma io, naturalmente, non l'ho dimenticato, dato che ha cambiato completamente la mia vita", ha ha detto Lievesley all'AFP dalla sua casa nel nord dell'Inghilterra. Bill aveva dieci anni quando suo padre, ex difensore del Manchester United e Crystal Palace, morì nell'incidente all'età di 37 anni. Arrivato a Torino nel 1947 per allenare i giovani, Lievesley ha fatto parte dello staff di Vittorio Pozzo nella nazionale italiana alle Olimpiadi del 1948 a Londra, prima di lavorare per il Torino. Il figlio Bill ricorda quel 4 maggio come un " giorno terribile, con nuvole basse e poca visibilità." Quando tornò a casa, la madre Nellie gli disse che le persone stavano parlando di "un incidente aereo". Dopo la tragedia, i due sono tornati a vivere in Inghilterra dove è sepolto anche il padre.

Ma Bill ricorda "le passeggiate a piedi a Torino, il grande parco con le statue sul ponte sul Po e, naturalmente, la vista da Superga". Anche quest'anno, diverse cerimonie sono in programma in città per onorare la memoria di questa squadra leggendaria, fra cui una messa solenne in Duomo, il cui ricordo è conservato presso il Museo del Torino Grande. Una volta installato presso la Basilica di Superga, il museo è stato trasferito a Grugliasco, alle porte del capoluogo piemontese. I visitatori possono vedere lì foto e documenti di quella squadra leggendaria, compresi pezzi del relitto dell'aereo precipitato. I dirigenti del museo sperano presto di potersi trasferire all'interno del rinnovato Stadio Filadelfia per creare un unico luogo dove ricordare una squadra che è entrato di diritto nel mito.

