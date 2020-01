Supercoppa spagnola, Real show: tris al Valencia e finale

Il Real Madrid è in finale di Supercoppa di Spagna. I Blancos hanno battuto 3-1 il Valencia in semifinale a Gedda, in Arabia Saudita. La squadra di Zidane si porta in vantaggio al 16' con Kroos: il centrocampista campione del mondo con la Germania da inizio alle danze con una vera e propria magia, andando segno direttamente da calcio d'angolo. Il raddoppio, al 39', è firmato da Isco: controllo di petto in area e battuta a rete d destro al volo.

Nella ripresa il Real chiude i giochi con la terza rete, firmata Modric 65' con un'altra prodezza d'esterno destro. In pieno recupero il Valencia accorcia le distanze con il rigore trasformato da Parejo, ma non basta. In finale vanno i madrileni che attendono la vincente di Barcellona-Atletico Madrid, in programma questa sera.

