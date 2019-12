Supercoppa italiana alla Lazio: Juve battuta 3-1

Il trofeo disputato a Riad, in Arabia Saudita, va ai biancocelesti. Reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi per gli uomini di Inzaghi dopo il momentaneo pareggio di Dybala

La Lazio ha vinto la Supercoppa Italiana 2019. La squadra di Inzaghi ha battuto la Juventus 3-1 nella sfida disputata al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Biancocelesti in vantaggio con la rete di Luis Alberto al 16'. Il momentaneo pareggio bianconero è firmato da Dybala, al 45'. Nella ripresa la Lazio si porta di nuovo avanti con Lulic al 73' e realizza al 94' il terzo gol, con Cataldi. La squadra di Sarri ha chiuso in dieci uomini per l'espulsione di Bentancur al quarto minuto di recupero. Per la Lazio, quinto trionfo nella competizione.

