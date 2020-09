Suarez, scoperte irregolarità nell'esame per la cittadinanza

La cittadinanza italiana di Suarez potrebbe essere stata ottenuta con delle irregolarità. É emerso dalle indagini condotte dalla guardia di finanza di Perugia nel contesto dell'Università per Stranieri dell'ateneo del capoluogo umbro. Gli argomenti oggetto della prova d'esame sostenuta il 17 settembre scorso da Suarez, infatti, sarebbero stati preventivamente concordati con il candidato e il relativo punteggio sarebbe stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante fosse stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell'Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana. I militari della guardia di finanza stanno acquisendo documenti presso gli uffici dell'Università per il riscontro dei fatti. In corso anche le notifiche di informazioni di garanzia per i reati di rivelazione di segreti d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e altro.

