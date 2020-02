Stasera Milan - Toro, in gioco molto più dei 3 punti

C'è Milan-Torino, questa sera, per chiudere la 24esima giornata di serie A. Non è una partita come le altre per due, semplicissime, ragioni: il 'carico' di storia e il momento particolare delle due squadre.

Il Milan, sconfitto nel derby e acciuffato dalla Juventus in Coppa Italia, deve dare continuità al suo rilancio, ovviamente aggrappandosi a Zlatan Ibrahimovic, l'uomo-simbolo chiamato al capezzale del club. Con lo slavo di Malmoe ci sarà Ante Rebic, che si sta scoprendo goleador, oltre al turco Calhanoglu. Insomma, il 4-3-2-1 classico di Stefano Pioli.

Il Torino, invece, deve interrompere la striscia di risultati negativi che hanno portato all'esonero di Mazzarri e all'arrivo di Moreno Longo. Proprio il nuovo tecnico granata, metabolizzata la delusione per l'esordio shock contro la Sampdoria, ha dettato la linea del riscatto: fame di risultati, determinazione feroce, zero alibi. Sintetizzando: testa bassa e pedalare. Sirigu in porta e Belotti al centro dell'attacco sono i 'ganci' ai quali intende aggrapparsi Longo per superare indenne la delicata trasferta di San Siro, considerato un autentico snodo stagionale.

Per parlare di questo e di (molto) altro, collegamenti pre e post partita su Torino Channel: ospiti di Ilenia Arnolfo saranno Luca Mezzano e Massimo Garella.

