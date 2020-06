Stampa tedesca: Lisbona sede final-eight Champions League

Lisbona sede delle final-eight di Champions League 2019-2010. Lo riporta il quotidiano tedesco 'Bild' sul proprio sito on line anticipando quanto verrà deciso dall'Uefa il 17 giugno. Stando al giornale tedesco non c'è più un club portoghese nella competizione e il Portogallo soddisfa le richieste dell'Uefa anche per il numero di stadi richiesti. L'Uefa è intenzionata a far ripartire la massima competizione europea per club ad agosto con i quattro ottavi di finale che sono ancora in sospeso a causa dello stop per il coronavirus.

