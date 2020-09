Stampa Spagna: Diego Costa verso PSG, Atletico su Cavani e Milik

Dopo Alvaro Morata, ceduto alla Juve, l'Atletico Madrid potrebbe privarsi anche di Diego Costa per ridisegnare completamente il suo attacco, nel frattempo rinforzato dall'arrivo di Luis Suarez. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il club colchonero potrebbe cedere l'attaccante spagnolo di origini brasiliane al Paris Saint-Germain. A quel punto l'Atletico tornerebbe alla carica per uno fra Edinson Cavani e Arek Milik, già trattati nelle scorse settimane. Il Matador potrebbe arrivare a parametro zero, ci sarebbe da trovare l'accordo solo per l'ingaggio. Per l'attaccante polacco, invece, prima di tutto bisognerebbe trovare un accordo con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

