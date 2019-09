Spogliatoi San Paolo, Ancelotti non molla: "Napoli merita strutture all'altezza"

Secondo l'allenatore azzurro non è possibile ridursi all'ultimo giorno per avere tutto a posto

"La polemica sugli spogliatoi del San Paolo? La mia è stata una esternazione di cuore, perché c'era e c'è ancora preoccupazione. Non ci si può ridurre all'ultimo giorno per avere lo spogliatoio a posto. Napoli e il Napoli devono avere una immagine degna della loro dimensione". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida in casa della Sampdoria, tornando sul suo duro sfogo per il ritardo dei lavori. "La condizione generale dello stadio, invece, è ottima. E' stato fatto un gran lavoro di riammodernamento e siamo contenti per questo. Però detto questo, adesso pensiamo alla partita che ci aspetta", ha aggiunto il tecnico in conferenza stampa

