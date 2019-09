Spettacolo e gol allo Stadium, la Juve batte il Napoli 4-3

Sette reti e spettacolo all'Allianz Stadium nella prima sfida scudetto tra Juventus e Napoli, per la seconda giornata di serie A. Alla fine, grazie a un rocambolesco autogol di Koulibaly, sono i bianconeri a vincere 4-3 vanificando una stupenda rimonta dei partenopei. Inizio spietato della Vecchia Signora, un tre a zero confezionato da Danilo, Higuain e Cristiano Ronaldo. Ma la squadra di Ancelotti risponde con tre gol in quindici minuti. Prima dell'autorete in pieno recupero che fa esultare la Juventus. Oggi si completa il turno: tra i sette match alle 18 spicca il derby capitolino Lazio-Roma mentre la nuova Inter di Antonio Conte fa visita al Cagliari alle 20.45.