Sorteggi Champions: la Juve pesca il Barca, l'Inter il Real Madrid

Sono stati sorteggiati a Ginevra i gironi della Champions League 2020/2021 che partirà ufficialmente il 20 ottobre con la prima giornata della fase a gruppi. Dall'urna svizzera è arrivato il verdetto per le quattro italiane impegnate quest'anno nella massima competizione europea. La Juventus di Andrea Pirlo, sorteggiata in prima fascia, è finita nel gruppo G assieme a Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencváros. L'Inter è invece stata estratta nel gruppo B con i nerazzurri di Antonio Conte che dovranno vedersela con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach. Lazio e Atalanta sono invece andate rispettivamente nel gruppo F e in quello D. I biancocelesti affronteranno Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Bruges mentre i bergamaschi, alla loro seconda partecipazione consecutiva, se la vedranno con Liverpool, Ajax e Midtyjlland.

Questo il quadro completo dei gironi

Girone A

Bayern Monaco (GER), Atlético Madrid (ESP), Salisburgo (AUT), Lokomotiv Mosca (RUS).

Girone B

Real Madrid (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Inter (ITA), Borussia Mönchengladbach (GER).

Girone C

Porto (POR), Manchester City (ENG), Olympiacos (GRE), Olympique Marsiglia (FRA).

Girone D

Liverpool (ENG), Ajax (NED), Atalanta (ITA), Midtjylland (DEN).

Girone E

Siviglia (ESP), Chelsea (ENG), Krasnodar (RUS), Rennes (FRA).

Girone F

Zenit S. Pietroburgo (RUS), Borussia Dortmund (GER), Lazio (ITA), Club Brugge (BEL).

Girone G

Juventus (ITA), Barcellona (ESP), Dynamo Kyev (UKR), Ferencváros (HUN).

Girone H

Paris Saint-Germain (FRA), Manchester United (ENG), RB Lipsia (GER), Istanbul Basaksehir (TUR).

