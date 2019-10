Show e polemiche, Napoli-Atalanta finisce 2-2

Finisce 2-2 l'anticipo della 10/a giornata di Serie A tra Napoli e Atalanta. I gol di Maksimovic al 16', Freuler al 42', Milik al 70' e Ilicic all'88'. Finale rovente, con i partenopei che protestano per un presunto fallo da rigore su Llorente poco prima del 2-2 di Ilicic. Espulso per proteste Ancelotti. Con questo risultato, l'Atalanta si conferma al terzo posto in classifica con 21 punti mantenendo tre punti di vantaggio proprio sul Napoli. Gli azzurri scivolano pero a -7 dall'Inter capolista.

