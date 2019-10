Serie A, l'Inter non va oltre il 2-2 con il Parma

Occasione fallita per i nerazzurri. La Juve inciampa a Lecce ma l'Inter non ne approfitta e a San Siro si fa bloccare sul 2-2 da un Parma lucido e ordinato fallendo il sorpasso in classifica sui bianconeri. La Signora di possibilità così non ne offre tante ma la squadra di Conte ha pagato un proimo tempo dirordinato e poco brillante, il turno di Champions che ha lasciato scorie nel fisicco e nella testa. In vantaggio con Candreva al 23' grazie ad un doppia deviazione l'Inter si fa raggiungere e superare in quattro minuti con l'ex Karamoh, artefice di un'azione in velocità premiata con un gtran gol, e di Gervinho su assist proprio del giovane ivoriano naturalizzato francese. Nella ripresa Lukaku, in ombra nella prima frazione di gioco, riporta l'Inter in parità ridando slancio alla formazione di Conte che tenta nei minuti finali di chiudere il match. Ma non c'è vittoria nè sorpasso.

