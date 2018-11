Serie B, tutti i risultati dell'undicesima giornata

Verona-Cremonese 1-1 (2/11 alle 21)

L'Hellas Verona non va oltre l'1-1 casalingo contro la Cremonese nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. La squadra di Grosso, che in caso di vittoria poteva balzare in testa alla classifica, sale così a 18 punti agganciando al secondo posto il Palermo, mentre i lombardi avanzano a 12. Entrambe tornano a muovere la classifica dopo le sconfitte rimediate nell'ultimo turno. Al primo affondo gli scaligeri passano in vantaggio: la punizione di Colombatto sul secondo palo trova la testa di Caracciolo che sorprende Radunovic e firma al 4' l'1-0. Il portiere degli ospiti si riscatta poco dopo negando il raddoppio a Crescenzi. Passato il pericolo l'undici di Mandorlini si riorganizza e al 16' va a un passo dal pari con una botta da fuori di Emmers. Gli sforzi della Cremonese vengono premiati poco dopo la mezz'ora, quando Arini trova il gol dell'1-1 al termine di una azione convulsa con la difesa dei padroni di casa colpevolmente ferma. La reazione rabbiosa dell'Hellas al pareggio subito produce una traversa colpita da Ragusa e un bel tentativo di Calvano murato dal portiere. Nella ripresa, fatta eccezione per un sussulto di Emmers in avvio, le due squadre non riescono a rendersi pericolose: la gara si chiude così sull'1-1 che sicuramente accontenta maggiormente la Cremonese.

