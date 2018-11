Serie B, Spezia batte Benevento 3-1 nel recupero

Lo Spezia di Pasquale Marino e Totò Di Natale supera per 3-1 il Benevento nel recupero della 10/a giornata di Serie B. La gara non si era disputata a causa del maltempo. Allo stadio Picco, protagonista assoluto il 21enne attaccante spezzino David Okereke autore di una doppietta. Il giovane nigeriano sblocca il risultato all'11' con un gran sinistro dal limite che sorprende Montipo. Al 24' il raddoppio spezzino firmato da Matteo Ricci su assist proprio di Okereke. Prima dell'intervallo, al 43' è Federico Ricci con un tiro dal limite ad accorciare le distanze per il Benevento. Nella ripresa, però, al 58' ancora Okereke firma il 3-1 complice una clamorosa doppia dormita di Billong e Montipo. Lo Spezia torna al successo dopo tre partite e si porta al decimo posto in classifica con 16 punti. Secondo ko in tre gare, invece, per i sanniti di Cristian Bucchi che scivolano all'ottavo posto con 17 punti alla pari del Perugia prossimo avversario di Coda e compagni al Ciro Vigorito.

La classifica dopo il recupero odierno. Palermo 24 punti; Pescara 22; Salernitana 20; Lecce e Cittadella 19; Verona e Brescia 18; Benevento e Perugia 17; Spezia 16; Cremonese e Ascoli 15; Venezia e Crotone 12; Padova 11; Cosenza 8; Foggia (-8) e Carpi 7; Livorno 5

