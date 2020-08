Serie B, ritorno finale playoff: Spezia-Frosinone 0-1. Liguri in A

Impresa dello Spezia che conquista per la prima volta la promozione in serie A in 114 anni di storia. Al Frosinone, che aveva perso la gara di andata dei playoff per 1-0, non è bastata la vittoria con il medesimo risultato in terra ligure. A pesare è stato il peggiore piazzamento ottenuto nel campionato regolare che ha premiato la formazione di Vincenzo Italiano portato in trionfo dai suoi giocatori al termine della sfida mentre fuori dallo stadio vuoto, oltre 1.500 tifosi spezzini hanno iniziato a lanciare fumogeni e cori per celebrare il trionfo. Alla squadra di Alessandro Nesta serviva una seconda rete per un'altra formidabile rimonta e la formazione laziale è andata molto vicino al raddoppio con un assalto arrembante nel finale dopo il gol di Rohden al 61' abile a sfruttare un colpo di tacco di Ciano e dal limite dell'area calciare di potenza spiazzando il portiere dello Spezia Scuffet. Il Frosinone aveva già giocato due finali playoff in C (2013-2014) e in B (2017-2018) vincendole entrambe. Gara tirata giocata tutta sui nervi con il Frosinone già vicino al gol nel primo tempo con il palo di Beghetto al 13' (più altre due occasioni nitide) e lo Spezia timoroso e poco incisivo. Nella ripresa la rete ha galvanizzato i ciociari che hanno spinto fino all'ultimo ma lo Spezia è riuscito a reggere l'urto e portare a casa una promozione storica. Italiano dopo questa promozione potrebbe andare via, approdando al Genoa mentre è in forse anche il proseguimento dell'avventura di Nesta con il Frosinone, alla vigilia tra le squadre candidate alla promozione nella massima serie.

