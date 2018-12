Serie B, la quindicesima giornata: tutti i risultati

Pescara-Carpi 2-0 (giocata venerdì alle 21)

Il Pescara supera 2-0 il Carpi nell'anticipo della 15/a giornata di Serie B e aggancia il Palermo in vetta alla classifica con 26 punti, ritrovando un successo che mancava da tre giornate. La gara si decide nella ripresa: un'autorete di Mbaye sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 28' porta avanti gli abruzzesi, che raddoppiano in contropiede a un minuto dalla fine con Mancuso. Gli emiliani, al secondo stop di fila, restano così fermi in zona retrocessione a quota 10 punti.



Padova-Palermo 1-3 (giocata sabato alle 12.30)

Buona la prima per la nuova proprietà inglese del Palermo. I rosanero si impongono per 3-1 in casa del Padova, nell'anticipo della 15esima giornata di Serie B, e si riportano da soli al comando della classifica con 29 punti. Successo sofferto per i rosanero, costretti a rimontare l'iniziale vantaggio del Padova firmato da Bonazzoli al 30'. Di Trajkovski il pareggio dei siciliani al 42. Nella ripresa solo il Palermo in campo: al 68' Rajkovic firma il sorpasso e due minuti dopo il bomber Nestorovski chiude i giochi con la rete del definitivo 3-1. Terza sconfitta di fila per il Padova, che resta in piena zona retrocessione con soli 11 punti. Nel prossimo turno il Palermo riceverà la visita del Livorno, il Padova osserverà invece il riposo.



Lecce-Perugia 0-0 (giocata sabato alle 15)

Lecce e Perugia hanno pareggiato 0-0 in una gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie B. Un risultato che consente ai pugliesi, allenati da Fabio Liverani, di agganciare il Pescara al secondo posto in classifica con 26 punti. Il Perugia di Alessandro Nesta, invece, aggancia momentaneamente Brescia e Benevento a quota 21 punti in piena lotta per i playoff. Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena in casa del Brescia, mentre il Perugia ospiterà lo Spezia al Curi.



Spezia-Cosenza 4-0 (giocata sabato alle 15)

Lo Spezia interrompe la striscia di due vittorie consecutive del Cosenza calando il poker nel match del 'Picchi' valido per la 15/a giornata del campionato di Serie B. I liguri salgono così a 20 punti, in zona playoff, mentre i calabresi restano fermi a 14, appena sopra la zona playout. Pronti via e i padroni di casa passano subito in vantaggio con un sinistro al volo di Augello sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli ospiti sfiorano in due occasioni il pari con Tutino nei minuti successivi. Nuovamente fatali per il Cosenza i primi minuti della ripresa. Bartolomei al 3' di testa supera Perina sul cross di Mora, quattro minuti più tardi Okereke firma il tris con un destro potentissimo al termine di un'azione personale. I calabresi crollano di testa e di gambe e al 17' incassano anche il poker, su calcio di rigore, di Ricci.

Venezia-Ascoli 1-0 (giocata sabato alle 15)

Continua la risalita del Venezia, che supera di misura l'Ascoli con un gol nel finale di Citro e centra il terzo risultato utile consecutivo, aggianciando a centro classifica a 19 punti proprio i marchigiani e il Verona. I padroni di casa partono bene e costruiscono tre ghiotte occasioni nei primi dieci minuti: apre Marsura che sciupa tutto di testa, poi tocca a Di Mariani il cui diagonale viene deviati da Lanni, infine è Vrioni a farsi ipnotizzare a tu per tu con il portiere. Nella ripresa i lagunari ci provano con Citro al 22' ma Lanni ancora una volta fa buona guardia. Gli ospiti nel quarto d'ora finale rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Rosseti. E la squadra di Zenga ne approfitta immediatamente: prima Vrioni con un missile da fuori area sfiora il gol, poi è Citro a cinque minuti dal 90' a capitalizzare l'enorme mole di occasioni create dal Venezia con un tapin vincente su cross di Litteri.



domenica

Cremonese-Cittadella (ore 15)

Livorno-Foggia (ore 15)

Benevento-Verona (ore 21)

La classifica

Palermo 29

Pescara 26

Lecce 25

Cittadella 23

Brescia 21

Benevento 21

Spezia 20

Salernitana 20

Perugia 20

Verona 19

Ascoli 19

Venezia 19

Cremonese 18

Cosenza 14

Crotone 12

Padova 11

Carpi 10

Foggia 9 (-8)

Livorno 6



