Serie B, la quattordicesima giornata: tutti i risultati

Palermo-Benevento 0-0

Secondo pareggio consecutivo per la capolista Palermo, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Benevento nell'anticipo della 14/a giornata di Serie B. I rosanero salgono così a 26 punti, mentre i campani avanzano a 21. Prima occasione per gli ospiti poco dopo la metà del primo tempo con Coda che di testa sulla punizione di Viola sfiora il vantaggio. I padroni di casa si fanno notare sul finire del primo tempo con due occasioni di Nestorovski e Haas. Nella ripresa sono di nuovo gli ospiti a farsi notare dalle parti di Brignoli con Coda, che di testa va vicino al gol per due volte. Al 22' ci prova anche Buonaiuto, entrato nel secondo tempo, ma Brignoli fa buona guardia. Nel finale però sono i siciliani a sfiorare il gol vittoria: Trajkovski spreca al 38', poi è Falletti a mancare il colpo da tre punti. Il risultato non si schioda così dallo 0-0 fino al triplice fischio finale.

Cosenza-Padova 2-1

Successo in extremis per il Cosenza sul Padova nella sfida salvezza. La gara del San Vito-Marulla finisce con la festa dei padroni di casa, capaci di trovare al 94' con Garritano il gol dei tre punti. Un successo fondamentale, il secondo consecutivo per la squadra di Braglia che sale a 14 punti agganciando la zona tranquiillità. Beffa invece per gli uomini di Foscarini, fermi a quota 11. Sono i veneti a sbloccare il risultato nel primo tempo, con Bonazzoli che trasforma il rigore concesso per la trattenuta di Legittimo ai danni di Cappelletti (27'). E' un altro penalty a decidere il pareggio, nella ripresa. Mazzocco atterra in area Baez, l'intervento frutta il rosso al numero 18 dei veneti e il tiro dal dischetto per il Cosenza. Realizza Baclet, è 1-1 (59'). All'ultimo respiro il Cosenza trova la rete della vittoria con il colpo di testa vincente di Garritano sul corner di Palmiero (94').

Cittadella-Salernitana 3-1

Il Cittadella ha battuto la Salernitana 3-1. Protagonista assoluto del match l'attaccante di casa Strizzolo, autore di una doppietta al 34' e al 61' che apre e chiude il match. Nel mezzo c'è il momentaneo pareggio della Salernitana firmato dal veterano Rosina al 49' e il nuovo vantaggio dei veneti ad opera di Schenetti. Con questa successo, il Cittadella aggancia il Pescara al secondo posto della classifica con 23 punti a -3 dal Palermo capolista. Con il secondo ko in tre partite, la Salernitana scivola invece al sesto posto con 20 punti. Nel prossimo turno il Cittadella sarà di scena a Cremona controla Cremonese, la Salernitana ospiterà il Brescia all'Arechi.

Cremonese-Crotone 1-0

La Cremonese supera di misura il Crotone per 1-0. Il gol decisivo porta la firma di Boultam al 74', dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci dal 44' per l'espulsione di Romero. In classifica la Cremonese aggancia il Brescia a quota 18 punti, il Crotone sale a 12 ma resta in zona retrocessione. Nella prossima giornata, la Cremonese ospita il Cittadella mentre il Crotone affronterà in casa il Venezia del grande ex Walter Zenga.

Ascoli-Spezia 3-1

L'Ascoli ha battuto per 3-1 lo Spezia. Per i padroni di casa in gol Ardemagni dopo appena 1', raddoppio di Cavion al 46' e tris di Padella in pieno recupero al 93'. Non basta agli ospiti la rete di Okereke al 55'. Gara vibrante e nervosa con entrambe le squadre in dieci: nell'Ascoli espulso Ninkovic per doppia ammonizione, fra gli ospiti Bidaoui. In classifica l'Ascoli aggancia il Verona al settimo posto con 19 punti, Spezia fermo a 17. Nel prossimo turno, l'Ascoli sarà di scena a Venezia mentre lo Spezia ospiterà il Cosenza.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata