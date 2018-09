Serie B, la terza giornata - IL FOTORACCONTO

Vittorie importanti per Verona e Salernitana nella terza giornata del campionato di Serie B. I campani mettono sotto il Padova con un rotondo tre a zero e "Pazzo" Pazzini segna una tripletta per i veneti che battono il Carpi per 4-1 e salgono al secondo posto in classifica. Ma in testa c'è sempre il Cittadella che fa tre su tre con il 2-0 al Cosenza. Nell'anticipo il Benevento passa (3-2) a Venezia e la Cremonese supera lo Spezia per 2-0. Pareggiano Brescia e Pescara (1-1) e l'Ascoli supera il Lecce con un gol del solito Ardemagni. Lunedì è in programma Livorno-Crotone.