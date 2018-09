Serie B, Benevento col botto: 4-0 alla Salernitana

Quarta giornata del campionato di serie B a 19 squadre. Le partite: Benevento-Salernitana 4-0, Sabato alle 15: Crotone-Verona, Carpi-Brescia, Spezia-Cittadella, Padova-Cremonese, Lecce-Venezia, Palermo-Perugia, Pescara-Foggia. Sabato alle 18: Cosenza-Livorno. Riposa l'Ascoli.

Tutto facile per il Benevento nel derby campano con la Salernitana valido per la quarta giornata di Serie B: i sanniti si impongono 4-0 tra le mura amiche e scavalcano proprio i rivali, fermi a 5, portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica con 7 punti, in coabitazione con il Verona, a due lunghezze dalla capolista Cittadella. Alla mezz'ora esatta Maggio porta avanti le 'Streghe' con un colpo di testa sul traversone di Viola. Nella ripresa a un quarto d'ora dal termine Improta in contropiede firma il raddoppio con un esterno di prima che trafigge Micai. Tocca a Insigne poi al 44' chiudere definitivamente i conti di testa, prima del sigillo finale in pieno recupero di Asencio con un tapin da due passi.

