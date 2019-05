Serie B: Lecce promosso in A, Foggia retrocede

Il Lecce torna in Serie A. I salentini hanno battuto 2-1 lo Spezia nell'ultima giornata di campionato di Serie B guadagnandosi così la promozione nella massima serie, dove mancano dalla stagione 2011/12. Sarà costretto a fare i playoff invece il Palermo, che non è andato oltre il 2-2 in casa con il Cittadella. Ai playoff anche Benevento, Pescara, Verona, Spezia e lo stesso Cittadella.

Il Foggia retrocede in Serie C. Fatale per i pugliesi la sconfitta nell'ultima giornata di campionato di Serie B in casa del Verona (2-1). Il Foggia va ad aggiungersi a Padova e Carpi, già retrocesse nelle scorse settimane. Il Venezia batte proprio il Carpi al fotofinish (3-2) grazie alla tripletta di Zigoni ed evita la retrocessione guadagnandosi i playout contro la Salernitana, battuta 2-0 dal Pescara. Salvo invece il Livorno, a cui basta un pari (1-1) contro il già retrocesso Padova per far festa.

