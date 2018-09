Serie B, tutti i risultati della terza giornata

Vittorie importanti per Verona e Salernitana nella terza giornata del campionato di Serie B. I campani mettono sotto il Padova con un rotondo tre a zero e "Pazzo" Pazzini segna una tripletta per i veneti che battono il Carpi per 4-1 e salgono al secondo posto in classifica. Ma in testa c'è sempre il Cittadella che fa tre su tre con il 2-0 al Cosenza. Nell'anticipo il Benevento passa (3-2) a Venezia e la Cremonese supera lo Spezia per 2-0. Pareggiano Brescia e Pescara (1-1), l'Ascoli supera il Lecce con un gol del solito Ardemagni e il Palermo batte il Foggia grazie a un autogol di Camporese e un gol di Trajkovski. Lunedì è in programma Livorno-Crotone.

Venezia-Benevento 2-3 nell'anticipo

Il Benevento si impone per 3-2 in casa del Venezia nell'anticipo della terza giornata del campionato di Serie B. Primo successo stagionale per la squadra di Bucchi, che aggancia Perugia, Pescara, Padova e Verona a quota quattro punti. Secondo ko di fila, invece, per i veneti di Vecchi fermi a quota 3. Partita ricca di gol ed emozioni al Penzo, nel primo tempo sanniti avanti grazie alla splendida doppietta di Bandinelli al 25' e al 45'. Il primo gol con un diagonale mancino al volo, il secondo con un sinistro dalla distanza. Nella ripresa il Venezia accorcia le distanze al 49' con Gejo, abile a ribadire in rete una corta respinta di Puggioni. Due minuti dopo, però, il Benevento allunga di nuovo grazie al terzo gol firmato da Tello con un preciso piatto destro da centro area. Le emozioni non finiscono qui, però, visto che al 67' il Venezia trova la rete del 3-2 con il rigore del neo entrato Citro. Nel finale i veneti sfiorano più volte il pareggio, ma il portiere ospite Puggioni non si fa sorprendere e blinda il successo per il Benevento.

Ascoli-Lecce 1-0

Prima vittoria in campionato per l'Ascoli che nella terza giornata di Serie Bsupera di misura il Lecce tra le mura amiche del 'Del Duca'. Nel primo tempo sono gli ospiti ad avere la prima occasione con un sinistro di Falco respinto da Lanni. La replica dei marchigiani è affidata a Frattesi, che poco dopo la mezz'ora dalla distanza impegna severamente Frattesi. Con il passare dei minuti l'undici di Vivarini viene fuori e sul finire del primo tempo solo la traversa, sul colpo di testa di Ninkovic, nega il vantaggio all'Ascoli. Nella ripresa arriva il gol che decide la partita. Porta la firma di Ardemagni, che non sbaglia davanti al portiere dopo essersi liberato di un avversario. La reazione del Lecce non produce grossi pericoli in area di rigore dell'Ascoli, che vince e sale a quota 4 punti. La squadra di Liverani, ancora a caccia della prima vittoria, resta invece ferma a 2.

Brescia-Pescara 1-1

Termina in parità la sfida del 'Rigamonti' tra Brescia e Pescara, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B. Dopo una prima parte di gara senza grosse emozioni, la sfida si accende a cavallo del 25'. Brugman viene steso in area di rigore, ma Cocco dal dischetto viene ipnotizzato da Alfonso e la partita resta sullo 0-0. Dopo un'altra iniziativa di Cocco il Brescia si fa vedere per la prima volta al 37' con Torregrossa, che sfiora il vantaggio. Nella ripresa i padroni di caso partono meglio ma sprecano ancora prima con Dall'Oglio poi con Ndoj. Gli abruzzesi in ogni caso non stanno a guardare e in un paio di minuti vanno a un passo dall'1-0 con Monachello e Mancuso. Dalla parte opposta Fiorillo si supera invece sulla schiacciata di testa di Torregrossa. La gara sembra avviata sullo 0-0 ma nei dieci minuti finali succede di tutto: Morosini al 37' trova l'angolino giusto per il vantaggio dei lombardi, cinque minuti più tardi Monachello trova il pareggio in mischia con Monachello. Il Pescara sale così a 5 punti, il Brescia avanza a 2.

Cittadella-Cosenza 2-0

Prosegue la marcia a punteggio pieno del Cittadella, che regola 2-0 al 'Tombolato' il Cosenza e sale a 9 punti restando al comando in solitaria nella classifica di Serie B. I calabresi invece restano fermi a 1. Gli ospiti partono bene e al 21' sfiorano il gol con Maniero che non riesce a trovare la deviazione vincente. Dopo un primo tempo in sordina i veneti cambiano marcia nella ripresa. Pria di prima viene murato, poi al 19' l'undici di Venturato sblocca il risultato con un rigore trasformato da Iori. La gara a questo punto si accende: Benedetti al 25' sfiora il bis, dalla parte opposta Di Piazza dopo aver superato il portiere spedisce a lato vanificando una buona occasione per il Cosenza. Che al 37' crolla definitivamente: Pascali commette fallo di mano in area, Iori non sbaglia neanche stavolta dagli undici metri e mette in cassaforte i tre punti per il Cittadella.

Cremonese-Spezia 2-0

La Cremonese ha battuto per 2-0 lo Spezia nel posticipo della 3/a giornata del campionato di Serie A. Tutte nel primo tempo le reti dei grigiorossi: sblocca il risultato Terranova su rigore al 16', il raddoppio firmato da Brighenti al 21' su assist di Perrulli. Con la prima vittoria stagionale, dopo due pareggi, la Cremonese aggancia il Pescara al secondo posto in classifica con 5 punti a -4 dal Cittadella capolista. Secondo ko in tre partite per lo Spezia, fermo a quota 3 punti.

Verona-Carpi 4-1

Il Verona travolge il Carpi per 4-1 nella terza giornata del campionato di Serie B. Le reti per i padroni di casa di Laribi al 35', poi tripletta di uno scatenato Pazzini al 46' e al 57' su rigore, all'82'. Gol della bandiera per il Carpi di Poli all'87'. In classifica il Verona si porta a quota quattro punti grazie alla prima vittoria stagionale, Carpi ancora fermo a 0 dopo il terzo ko di fila.

Salernitana-Padova 3-0

La Salernitana supera nettamente il Padova per 3-0 nella terza giornata di Serie B. Per i campani, a segno Di Tacchio al 26', poi il raddoppio di Casasola al 65'. Il tris porta la firma di Anderson al 69'. Per la Salernitana prima vittoria stagionale e secondo posto in classifica con 5 punti come la Cremonese. Primo ko per il neopromosso Padova, fermo a quota 4.

Foggia-Palermo 1-2

Prima vittoria in campionato per il Palermo, che supera 2-1 in rimonta il Foggia allo 'Zaccheria' nel posticipo della terza giornata del campionato di Serie B. I rosanero salgono così a 5 punti, i pugliesi restano all'ultimo posto, a meno cinque in virtù della penalizzazione di inizio stagione. Kragl con un bolide da fuori area su calcio da fermo porta avanti i padroni di casa al 37'. In avvio ripresa i siciliani trovano l'1-1 grazie all'autorete di Camporese sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 17' Trajkovski dal limite dell'area trafigge Bizzarri e ribalta la partita per il 2-1 finale.

Lunedì Livorno-Crotone

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata