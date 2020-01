Serie A: vittorie importanti per Samp, Fiorentina e Torino

Balzo importante in chiave salvezza per la Sampdoria nell'ultima giornata d'andata. I blucerchiati hanno travolto in rimonta il malcapitato Brescia per 5-1. A Marassi è tornata a splendere la stella di Quagliarella, autore di una doppietta. Torna a vincere in casa la Fiorentina, per la prima volta davanti al presidente Commisso. Un gol di Pezzella a pochi minuti dalla fine regala il successo ai viola 1-0 contro una Spal sempre più ultima della classe. Bene anche il Torino contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, applauditissimo. I granata si sono imposti per 1-0 con il gol in avvio di partita di Berenguer. Nell'anticipo di mezzogiorno 3-0 dell'Udinese a un Sassuolo ora pienamente iscritto nella lotta per non retrocedere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata