Serie A, vincono Juventus e Milan

Rossoneri in lutto per la morte di Pierino Prati

Torna a correre la Juventus nel suo primo match di campionato dopo la pandemia. I bianconeri si sono imposti 2-0 a Bologna nel 27esimo turno di serie A grazie a Ronaldo e Dybala allungando in vetta a +4 sulla Lazio e a +9 sull'Inter in attesa delle gare di biancocelesti e nerazzurri in programma domani. 1-1 tra Fiorentina e Brescia mentre il Milan ha vinto 4-1 a Lecce con i gol di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao. Rossoneri che hanno dedicato la vittoria a Pierino Prati, grande ex bomber, morto ieri a 73 anni. Oggi altri 4 match: spicca Verona-Napoli.