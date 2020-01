Serie A: Verona-Genoa 2-1, vittoria in rimonta per gli scaligeri

Il Verona in rimonta supera il Genoa per 2-1 al Bentegodi e consolida la sua classifica dopo il successo ottenuto domenica scorsa contro la Spal. Per i rossoblù invece in chiave salvezza una nuova battuta d'arresto, la prima per il tecnico Davide Nicola che aveva esordito sulla panchina dei Grifoni con la vittoria sul Sassuolo. Ospiti in vantaggio con Sanabria al 41' (che non andava a segno dal febbraio del 2019) ma nella ripresa gli scaligeri reagiscono e trovano prima il pari con Verre al 55' (Romero travolge nella propria area Zaccagni bravo ad anticipare il genoano) e dieci minuti dopo firmano la rete vittoria proprio con Zaccagni dopo una splendida azione corale. Il Verona a meno 4 dalla zona Europa League.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata