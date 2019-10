Serie A, un rigore di Ronaldo al 96' riporta la Juve in testa alla classifica

Un rigore di Cristiano Ronaldo al 96’ riporta la Juventus in vetta alla classifica di Serie A. I bianconeri battono il Genoa 2-1 al termine di una partita in cui la squadra di Thiago Motta ha messo in seria difficoltà i ragazzi di Sarri. Di Bonucci e Kouamè gli altri gol. Tre i cartellini rossi: diretto per Marchetti, doppio giallo per Cassata e Rabiot. Negli altri match il Napoli pareggia in casa con l’Atalanta. Al San Paolo show e polemiche con Ancelotti espulso per proteste. La Roma, in dieci per un’espulsione dubbia di Fazio, vince 4-0 a Udine e si prende il quarto posto. Cagliari-Bologna 3-2, Lazio-Torino 4-0, Sampdoria-Lecce 0-1, Sassuolo-Fiorentina 1-2 gli altri risultati.

