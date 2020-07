Serie A: un pari per l'Inter, Juve a un passo dallo scudetto

Per i nerazzurri 0-0 con la Fiorentina, match point per i bianconeri in campo a Udine

Solo un pari per l'Inter, 0-0 a San Siro, contro la Fiorentina nella 35esima di Serie A. Per la Juventus, stasera in trasferta contro l'Udinese, sarà quindi primo 'match point' scudetto,in caso di vittoria per gli uomini di Sarri sarà il nono consecutivo per i bianconeri. In campo alle 21:45 anche Lazio-Cagliari. Tra le altre di ieri il 3 a 1 del Lecce a Brescia, coi lombardi in B e i pugliesi che sperano ancora nella salvezza. 6 a 1 della Roma in casa Spal. Napoli ko 2-1 a Parma. Al Genoa il derby della Lanterna, finito 2-1.