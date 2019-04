Serie A, l'autogol di Lirola salva l'Udinese: punto per la salvezza, 1-1 con il Sassuolo

I friulani salgono a quota trentatré in classifica e allungano a +4 sull'Empoli. Per rimanere in Serie A però servirà sudare ancora per De Paul e compagni.

Finisce con un pareggio e con un gol per tempo la sfida fra l'Udinese ed il Sassuolo e grazie al risultato proveniente dal Castellani risulta essere stata una buona giornata per la società del presidente Pozzo.

Prima metà di gara tutt'altro che brillante, con i friulani che forse hanno un approccio troppo timido favorendo il gioco dei neroverdi, bravissimo a girare palla mantenendo il possesso. La squadra di Tudor più che altro si difende e raramente si vede dalle parti di Consigli. Dopo un quarto d'ora il tecnico bianconero perde anche Fofana, sostituendolo con Sandro. Il match rimane bruttino e si intuisce che soltanto un episodio potrebbe sbloccare la situazione, cosa che effettivamente si verifica al minuto trentuno: errore di Troost-Ekong con Berardi che serve un assist al bacio a Sensi, bravissimo a calciare col sinistro mettendo il pallone alle spalle di Musso. Finalmente arriva la reazione dei locali che alzano il proprio baricentro ma sono sempre molto imprecisi sulla trequarti, riuscendo ad impensierire la retroguardia emiliana soltanto a cinque minuti dal riposo con una bella percussione di Larsen sventata con un ottimo intervento d Lirola. Qualche fischio di disapprovazione da parte del pubblico della Dacia Arena al duplice fischio di Pairetto che manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

Seconda parte di match molto spigolosa, con l'Udinese che non sembra avere grosse idee ed anche l'ingresso di Lasagna non porta i frutti sperati. Anzi, è ancora il Sassuolo a rendersi pericoloso con una conclusione di Berardi che viene però neutralizzata senza troppi problemi da Musso. Col passare dei minuti la squadra di De Zerbi sembra un po' rilassarsi e lascia troppo spazio agli avversari che puntualmente ne approfittano. Prima al trentunesimo sfiorando il gol con un clamoroso salvataggio d Demiral che di testa manda in corner una conclusione a botta sicura di De Paul e poi trovandolo al trentacinquesimo con una autorete di Lirola, che insacca nella propria porta nel tentativo di anticipare Okaka sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli ultimi minuti scorrono tutto sommato tranquilli, con l'Udinese che probabilmente capisce che un punto può anche andare bene e con gli ospiti che non sembrano avere la foga di volerla andare a vincere. I friulani infatti salgono a quota trentatré in classifica e allungano a +4 sull'Empoli. Per rimanere in Serie A però servirà sudare ancora per De Paul e compagni.

Il tabellino

Reti: 31' pt Sensi (S), 35' st aut. Lirola (U)

UDINESE: Musso; De Maio (dal 12' st Lasagna), Troost-Ekong (dal 31' st Teodorczyk), Samir; Larsen, Fofana (dal 17' pt Sandro), Mandragora, De Paul, D'Alessandro; Pussetto, Okaka. A disp. Nicolas, Perisan, Nuytinck, Wilmot, Zeegelaar, Badu, Hallfredsson, Ingelsson, Micin. All. Tudor.

SASSUOLO: Consigli; Demiral, Magnani (dal 1' st Peluso), Ferrari; Lirola, Sensi (dal 20' st Locatelli), Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Boga (dal 40' st Duncan). A disp. Pegolo, Lemos, Sernicola, Djuricic, Odgaard, Brignola, Di Francesco, Matri, Babacar. All. De Zerbi.

Note: ammoniti Mandragora (U), Sandro (U), Demiral (S), Larsen (U), Locatelli (S).

