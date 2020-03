Serie A, Udinese e Fiorentina non si fanno male

Un pari senza reti che serve solo a smuovere la classifica ma che non accontenta nessuno. Udinese e Fiorentina si annullano nel match di recupero della 26/ma giornata disputato al Friuli a porte chiuse. Ai friulani serviva un successo per mettersi al riparo da qualsiasi rischio e tornare alla vittoria che non arriva ormai dal 12 gennaio. Per i viola, che al Friuli hanno giocato nel ricordo di Davide Astori, scomparso ad Udine due anni fa, l'occasione del rilancio è fallita.

