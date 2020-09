Udinese ko 0-2, prima vittoria in Serie A per lo Spezia

Lo Spezia espugna la Dacia Arena e conquista la sua prima vittoria della sua storia in serie A. Gli spezzini hanno battuto l'Udinese per 2-0. Galabinov realizza di testa al 29' poi gli spezzini, in dieci dal 65' per il rosso a Terzi, reggono l'assalto finale dei friulani che subiscono il raddoppio in contropiede firmato ancora dal bulgaro al 95'. I bianconeri restano a zero punti.

