Serie A: Ibra illumina e segna, il Milan vince a Cagliari

Il Milan ha battuto per 2-0 il Cagliari nell'anticipo della 19^ giornata di Serie A, ultima del girone di andata. Le reti tutte nella ripresa: al 46' di Leao e al 64' di Ibrahimovic. Per il 38enne centravanti svedese è il primo gol con la maglia del Milan dopo il suo ritorno in Italia, esattamente a 7 anni e 8 mesi dopo.

L'ultimo gol di Ibrahimovic nella sua precedente esperienza con la maglia del Milan risale al 6 maggio 2012, nel derby perso per 4-2 contro l'Inter. In quell'occasione lo svedese segnò una doppietta che non bastò a evitare la sconfitta.

Con questa vittoria, il Milan sale momentaneamente all'ottavo posto in classifica con 25 punti. Quarto ko di fila per Cagliari, invece, che rischia di scivolare fuori dalla zona Europa.

