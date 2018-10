Serie A, pagelle Toro-Fiorentina 1-1: Chiesa imprendibile, Belotti delude

Le pagelle di Torino-Fiorentina 1-1, gara valida per la decima giornata di Serie A.

TORINO

Sirigu 6.5 Chiude lo specchio a Simeone e Mirallas, attento anche sulle conclusioni da fuori di Chiesa.

Izzo 6 Attento e puntuale nelle chiusure.

Nkoulou 6.5 Partita senza sbavature.

Djidji 6 Mai in affanno.

De Silvestri 6 Paga a caro prezzo la sbavatura in avvio. Poi si riscatta con una gara generosa e arrembante. (dal 27' st Parigini sv).

Baselli 5.5 Non sempre riesce a dare quella qualità che ci si aspetterebbe da lui. (dal 20' st Zaza 6 Una sponda per Iago interessante. Impatto positivo).

Rincon 6 Sovrasta gli avversari dal punto di vista fisico.

Meitè 6.5 Gara solida su entrambi i lati del campo.

Aina 6.5 Leggermente in ritardo su Chiesa in occasione del gol. Ma da metà campo in su è letale. Il gol è praticamente suo, spesso sulla sinistra risulta imprendibile.

Iago Falque 6.5 E' il giocatore più pericoloso, insieme ad Aina, nella trequarti campo offensiva. Solo Lafont gli nega il gol. (dal 40' st Soriano sv).

Belotti 5 La solfa non cambia: corre e lotta, ma combina davvero poco. E il digiuno di gol diventa di partita in partita più preoccupante.

All. Mazzarri 6 Ancora una volta viene espulso. Il suo Toro reagisce bene allo svantaggio ma manca il colpo del ko.

FIORENTINA

Lafont 6.5 Da applausi la parata nella ripresa su Iago Falque.

Biraghi 6 Su quel lato il Toro spinge molto, ma lui non si fa cogliere impreparato.

Vitor Hugo 6 A volte ricorre alle maniere forti.

Pezzella 6.5 Attento e concentrato. Spesso e volentieri è l'ultimo baluardo.

Milenkovic 5.5 Sorpreso da Aina in occasione dell'1-1.

Fernandes 5 Spesso in ritardo, perennemente in affanno. Non ripaga la fiducia di Pioli (dal 1' st Gerson 6 Partita di contenimento, non proprio il suo forte)

Veretout 6 Tiene in piedi il centrocampo. Prezioso.

Benassi 6.5 Glaciale sotto porta contro la sua ex squadra. Per il presto prestazione ordinata. (dal 39' st Dabo sv).

Eysseric 5 Fatica a trovare la posizione in campo. Esperimento da falso nove mal riuscito (dal 1' st Simeone 5.5 Riceve pochi palloni giocabili. Quasi nessuno a dir la verità).

Mirallas 5 Si vede pochissimo, a tratti dà l'impressione di nascondersi.

Chiesa 6.5 Ha l'argento vivo addosso. Le azioni più pericolose della Fiorentina nascono sempre dalle sua folate. Corre, crossa, tira. Moto perpetuo.

All. Pioli 5.5 Non convince l'undici iniziale schierato, anche se rimedia a gara in corso.

