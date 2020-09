Serie A, svelato calendario: la Juve di Pirlo debutta con la Sampdoria

Juventus-Sampdoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli e Verona Roma. Svelata la prima giornata del campionato di serie A 2020/21 che scatterà il 19 settembre. Nel primo turno anche il big match Lazio-Atalanta oltre a Benevento-Inter ma queste sfide sono state rinviate per richiesta delle due squadre nerazzurre che hanno finito tardi la stagione scorsa. Il debutto assoluto in serie A dello Spezia al Friuli contro l'Udinese.

Per quanto riguarda gli altri big match, già alla terza giornata (il 4 ottobre) sono in programma Juventus-Napoli e Lazio-Inter mentre nel quarto turno spazio al derby di Milano. Per quanto riguarda le altre stracittadine, il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa è stato fissato al sesto turno, Juve-Torino al decimo mentre per Lazio-Roma si dovrà aspettare la penultima giornata. Un penultimo turno che rischia di essere da cardiopalma visto che vedrà in programma anche Inter-Juventus. In fondo al campionato anche Milan-Juventus, big match della 16esima giornata.

