Serie A, stasera l'Inter col Toro per cercare il secondo posto

È finito 2-2 il posticipo della 32esima giornata di Serie A tra Napoli e Milan, un pari, acciuffato da Kessie su rigore, che non piace a nessuna delle due e fa felice solamente la Roma ora quinta, da sola, in classifica. Negli altri match il Genoa ha battuto 2-0 la Spal. Pareggio a reti bianche tra Cagliari e Lecce. 1-1 tra Fiorentina e Verona mentre il Bologna si è fatto recuperare due reti nel recupero dal Parma: 2-2 il risultato finale al Tardini. La Sampdoria ha invece battuto 3-1 l'Udinese in trasferta. E stasera chiude la giornata, il match tra Inter e Torino: i nerazzurri cercano la zampata che li porterebbe a 68 punti in seconda posizione al pari della Lazio.