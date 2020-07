Serie A, stasera il big match Juve-Atalanta

Serie A di nuovo in campo, oggi, con i tre anticipi della 32^ giornata. Alle 17.15 la Lazio ospita all'Olimpico il Sassuolo con l'obiettivo di riavvicinarsi alla Juventus, ora distante sette punti, dopo lo scivolone di Lecce. Alle 19.30 la Roma – quinta in classifica alla pari con il Napoli – va a caccia di conferme sul campo del Brescia, penultimo e ormai a un passo dalla Serie B. Alle 21.45 il primo dei due big match di giornata. A Torino la Juventus riceve l'Atalanta dei miracoli, terza in classifica e reduce da 11 vittorie consecutive tra campionato e Champions League. I bianconeri, sconfitti sonoramente dal Milan 4 giorni fa, non possono fallire.