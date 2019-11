Serie A: SPAL-Genoa 1-1

Un punto a testa per smuovere la classifica e alzare il livello dei rimpianti. SPAL e Genoa si annullano e la sfida tra pericolanti finisce con un pareggio per 1-1 che non accontenta nessuno. Per le due squadre doveva essere la sfida della svolta per riprendere fiato e fiducia, ma la paura di sbagliare ha generato al "Mazza" di Ferrara un match equilibrato che il Genoa, nella ripresa, ha provato con maggior convinzione a vincere. Dopo essere passati in svantaggio per un rigore di Petagna al 55' che ha riportato la SPAL in gol dopo quasi 400 minuti, i rossoblu hanno reagito immediatamente con una rete di Sturaro, che rientrava da un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per quasi sette mesi. E poi, con Favilli e il giovanissimo Cleonise, i genoani hanno sfiorato il sorpasso. Nel primo tempo protagonisti sono stati i due portieri con una serie di parate decisive, soprattutto quella di Radu nel finale della prima frazione, che da terra, con un piede, ha respinto un tiro a botta sicura di Reca.

