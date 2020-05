Serie A, Spadafora: "Campionato riparte il 20 giugno"

Il campionato di calcio ricomincia. "La Serie A riprenderà il 20 giugno", annuncia il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine della riunione in videoconferenza con i vertici del pallone. La settimana precedente si dovrebbero disputare le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juventus-Milan e la finalissima del trofeo nazionale. "Adesso ci sono le condizioni per ripartire", ha sottolineato Spadafora che ha aggiunto: "Nel caso la curva del contagio dovesse tornare a salire, cosa che non ci auguriamo, si dovrebbe di nuovo sospendere ma la Figc mi ha assicurato di avere un piano B e un piano C ovvero i playoff e i playout o la cristalizzazione dei campionati. Il metodo poi lo deciderà la Figc nel consiglio del 4 giugno". "La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese", commenta il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

